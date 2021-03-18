Uraz Kaygılaroğlu ile Berrak Tüzünataç yakalandı
Çiçeği burnunda aşıklar Uraz Kaygılaroğlu ile Berrak Tüzünataç, önceki akşam Arnavutköy'de bir balıkçıda objektiflere yakalandı. Uzun süre mekanda kalan Berrak Tüzünataç ve sevgilisi Uraz Kaygılaroğlu'nun samimi görüntüleri ve birbirlerine bakışları dikkatlerden kaçmadı.
Çiçeği burnunda aşıklar Uraz Kaygılaroğlu ile Berrak Tüzünataç, önceki akşam Arnavutköy'de bir balıkçıda objektiflere yakalandı. Uzun süre mekanda kalan Berrak Tüzünataç ve sevgilisi Uraz Kaygılaroğlu'nun samimi görüntüleri ve birbirlerine bakışları dikkatlerden kaçmadı.
Koşar adımlarla Arnavutköy'deki mekandan ayrılan ikili, gazetecilerin sorularını yanıtsız bıraktı. Ünlü çift, kendilerini bekleyen araca binerek mekandan ayrıldı.
Gözlerden uzak aşk yaşamaya başladıkları ve birlikteliklerini yalnızca yakın çevresine söylediği konuşulan Uraz ve Berrak, ilk kez bir mekanda yan yana görüntülenmiş oldu.
"SEN BEN VARDIK"
Uraz Kaygılaroğlu, Instagram hesabından 'Uyanmam' adlı şarkıyı paylaşmış ve Berrak Tüzünataç'ı etiketlemişti. Şarkının sözleri ise şöyle:"Bir düş gördüm, sen ben vardık, gamsız bomboş hovardaydık. Telaş korku, bilen yoktu. Sevişmek tek derdimiz oldu..."