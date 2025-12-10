Uraz Kaygılaroğlu ile Melis Kaygılaroğlu
Ekranların 2 ünlü oyuncusu Uraz Kaygılaroğlu ve Melis İşiten bundan 6 yıl önce evliliklerini noktalamıştı... İkili yıllar sonra Uraz Kaygılaroğlu'nun programında biraraya gelirken Melis İşiten'in boşanma sürecine dair açıklamaları olay oldu.
2014 yılında nikah masasına oturan Uraz Kaygılaroğlu ve Melis İşiten 2019 yılında evliliklerini noktalama kararı almıştı.
Yaptıkları ortak açıklamada anlaşmalı olarak boşanacağını söyleyen ikili, boşanma nedeni olarak da görüş ayrılıkları olduğunu ifade etmişti.
5 yıllık evliliklerinden Ada adını verdikleri bir de kız çocuğu sahibi olan ünlü çift bu sefer de Uraz Kaygılaroğlu'nun programında biraraya geldi.
Program sırasında İşiten’in boşanma sürecine dair yaptığı “hayatta aldığım en doğru kararlardan biriydi, bana iyi geldi” açıklaması programa damgasını vurdu.
