  1. Anasayfa
  2. Foto Galeriler
  3. Magazin
  4. 6 yıl önce boşanan çiftin son buluşmasındaki boşanma anılarına dair sohbeti olay oldu

Uraz Kaygılaroğlu ile Melis Kaygılaroğlu

Ekranların 2 ünlü oyuncusu Uraz Kaygılaroğlu ve Melis İşiten bundan 6 yıl önce evliliklerini noktalamıştı... İkili yıllar sonra Uraz Kaygılaroğlu'nun programında biraraya gelirken Melis İşiten'in boşanma sürecine dair açıklamaları olay oldu.

Uraz Kaygılaroğlu ile Melis Kaygılaroğlu - Resim: 1

2014 yılında nikah masasına oturan Uraz Kaygılaroğlu ve Melis İşiten 2019 yılında evliliklerini noktalama kararı almıştı.

1 / 10
Uraz Kaygılaroğlu ile Melis Kaygılaroğlu - Resim: 2

Yaptıkları ortak açıklamada anlaşmalı olarak boşanacağını söyleyen ikili, boşanma nedeni olarak da görüş ayrılıkları olduğunu ifade etmişti.

2 / 10
Uraz Kaygılaroğlu ile Melis Kaygılaroğlu - Resim: 3

5 yıllık evliliklerinden Ada adını verdikleri bir de kız çocuğu sahibi olan ünlü çift bu sefer de Uraz Kaygılaroğlu'nun programında biraraya geldi. 

3 / 10
Uraz Kaygılaroğlu ile Melis Kaygılaroğlu - Resim: 4

Program sırasında İşiten’in boşanma sürecine dair yaptığı “hayatta aldığım en doğru kararlardan biriydi, bana iyi geldi” açıklaması programa damgasını vurdu.

4 / 10