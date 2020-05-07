  1. Anasayfa
  2. Foto Galeri
  3. 07 Mayıs 2020 00:16

Uraz sildi, eski eşi Melis vazgeçemedi

Melis İşiten, geçen yıl boşandığı oyuncu eşi Uraz Kaygılaroğlu ile olan fotoğraflarını sosyal medya hesabından silmediği için kendisine yorum atan takipçisine çarpıcı bir yanıt verdi.

Uraz sildi, eski eşi Melis vazgeçemedi

Beş yıllık evliliklerini geçen yıl temmuz ayında sonlandıran Melis İşiten ve Uraz Kaygılaroğlu sosyal medyadan karşılıklı yazdıkları satırlarla haber olmuştu.

1/ 6
Uraz sildi, eski eşi Melis vazgeçemedi

Yaşadıkları ayrılığa rağmen birbirleri hakkında son derece duygusal satırlar yazan çiftten Melis İşiten boşanmalarının birinci yıldönümüne yaklaşırken bir takipçisiyle yaptığı diyalog üzerinden gündeme geldi.

2/ 6
Uraz sildi, eski eşi Melis vazgeçemedi

İşiten, takipçisinin kendisine yaptığı: “Uraz silmiş seninle olan fotoğraflarını sen neyi bekliyorsun? Artık sen de kendi hayatında bak bence…” yorumuna kayıtsız kalmadı ve uzun bir metin paylaştı.

3/ 6
Uraz sildi, eski eşi Melis vazgeçemedi

Melis İşiten şunları yazdı: *Belki bakış açına yeni bir yol çıkar diye yazmak istedim sana… Bazı insanlar geçmişlerine sarılırlar, onların arkasında durmaktan güç alırlar, onlara gülümsemeyi ve sahip çıkmayı tercih ederler. Ben böyle bir kadınım. Güzel şeyler hayal ediyorsun benimle ilgili, sadece bunu sürdürüp hayal kırıklığına uğramanı istemediğim için yazıyorum.

4/ 6
SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR SİTENE EKLE RSS BİZE ULAŞIN KÜNYE İNSAN KAYNAKLARI REKLAM