Uraz sildi, eski eşi Melis vazgeçemedi

Melis İşiten şunları yazdı: *Belki bakış açına yeni bir yol çıkar diye yazmak istedim sana… Bazı insanlar geçmişlerine sarılırlar, onların arkasında durmaktan güç alırlar, onlara gülümsemeyi ve sahip çıkmayı tercih ederler. Ben böyle bir kadınım. Güzel şeyler hayal ediyorsun benimle ilgili, sadece bunu sürdürüp hayal kırıklığına uğramanı istemediğim için yazıyorum.