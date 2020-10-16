Urfalı Hikmet 1 milyonluk soruya koşuyor
Mevsimlik işçi olan, soğan ve şeker pancarı toplayarak hayatını geçindiren Şanlıurfa doğumlu Hikmet, kazanacağı ödül parasını hem kendi hem de kardeşlerinin eğitimlerini tamamlamaları için kullanacak.
Mevsimlik işçi olan, soğan ve şeker pancarı toplayarak hayatını geçindiren Şanlıurfa doğumlu Hikmet, kazanacağı ödül parasını hem kendi hem de kardeşlerinin eğitimlerini tamamlamaları için kullanacak.
1 Milyon TL'lik ödüle iki soru uzaklığında olan Hikmet'in joker hakkı bulunmuyor. 250.000 TL'lik on birinci soruyla yarışmaya devam eden Hikmet Karakurt 1 Milyon TL'lik ödüle ulaşabilecek mi?
Atv'nin reyting rekorları kıran yarışma programı "Kim Milyoner Olmak İster"deki performansı ve sempatik tavrıyla Türkiye'nin gündemine oturan 22 yaşındaki Şanlıurfalı Hikmet Karakurt, Sabah'a konuştu.