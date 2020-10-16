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  3. 16 Ekim 2020 14:51

Urfalı Hikmet 1 milyonluk soruya koşuyor

Mevsimlik işçi olan, soğan ve şeker pancarı toplayarak hayatını geçindiren Şanlıurfa doğumlu Hikmet, kazanacağı ödül parasını hem kendi hem de kardeşlerinin eğitimlerini tamamlamaları için kullanacak.

Urfalı Hikmet 1 milyonluk soruya koşuyor

Mevsimlik işçi olan, soğan ve şeker pancarı toplayarak hayatını geçindiren Şanlıurfa doğumlu Hikmet, kazanacağı ödül parasını hem kendi hem de kardeşlerinin eğitimlerini tamamlamaları için kullanacak.

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Urfalı Hikmet 1 milyonluk soruya koşuyor

1 Milyon TL'lik ödüle iki soru uzaklığında olan Hikmet'in joker hakkı bulunmuyor. 250.000 TL'lik on birinci soruyla yarışmaya devam eden Hikmet Karakurt 1 Milyon TL'lik ödüle ulaşabilecek mi?

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Urfalı Hikmet 1 milyonluk soruya koşuyor

Atv'nin reyting rekorları kıran yarışma programı "Kim Milyoner Olmak İster"deki performansı ve sempatik tavrıyla Türkiye'nin gündemine oturan 22 yaşındaki Şanlıurfalı Hikmet Karakurt, Sabah'a konuştu.

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Urfalı Hikmet 1 milyonluk soruya koşuyor

1 milyon lira ödül kazanmasına sadece iki soru kalan Hikmet, hayatını kardeşlerine adayan fedakâr bir ağabey. Hikmet'in 8 çocuklu ailesi, Polatlı'da, Eskişehir'de, Konya'da soğan ve şeker pancarı toplayarak geçimini sağlıyor.

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