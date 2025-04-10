Usta oyuncu Ahmet Levendoğlu cenaze namazı kılınmadan toprağa verilmişti; nedeni belli oldu
80 yaşında hayatını kaybeden oyuncu, yönetmen, çevirmen ve yazar Ahmet Levendoğlu Atatürk Kültür Merkezi'nde düzenlenen tören sonrasında cenaze namazı kılınmadan Zincirlikuyu Mezarlığı'nda defnedilmişti. Ünlü isim için cenaze namazı kılınmamasının sebebi ortaya çıktı.
Oyuncu, yönetmen ve yazar Ahmet Levendoğlu, 80 yaşında İstanbul’da hayatını kaybettikten sonra önceki gün Atatürk Kültür Merkezi'nde (AKM) düzenlenen tören sonrasında son yolculuğuna uğurlandı.
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Hayatını kaybeden oyuncu Ahmet Levendoğlu’nun cenazesi Zincirlikuyu mezarlığına defnedilirken, cenaze namazı kılınmaması merak konusu olmuştu.
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Ünlü isim için cenaze namazı kılınmamasının sebebi ortaya çıktı.
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Hayatını kaybeden oyuncu Ahmet Levendoğlu’nun, kendi vasiyeti üzerine cenaze namazı kılınmadan toprağa verildiği ortaya çıktı.
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