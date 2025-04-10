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  4. Usta oyuncu cenaze namazı kılınmadan toprağa verilmişti; nedeni belli oldu

Usta oyuncu Ahmet Levendoğlu cenaze namazı kılınmadan toprağa verilmişti; nedeni belli oldu

80 yaşında hayatını kaybeden oyuncu, yönetmen, çevirmen ve yazar Ahmet Levendoğlu Atatürk Kültür Merkezi'nde düzenlenen tören sonrasında cenaze namazı kılınmadan Zincirlikuyu Mezarlığı'nda defnedilmişti. Ünlü isim için cenaze namazı kılınmamasının sebebi ortaya çıktı.

Usta oyuncu Ahmet Levendoğlu cenaze namazı kılınmadan toprağa verilmişti; nedeni belli oldu - Resim: 1

Oyuncu, yönetmen ve yazar Ahmet Levendoğlu, 80 yaşında İstanbul’da hayatını kaybettikten sonra önceki gün Atatürk Kültür Merkezi'nde (AKM) düzenlenen tören sonrasında son yolculuğuna uğurlandı.

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Usta oyuncu Ahmet Levendoğlu cenaze namazı kılınmadan toprağa verilmişti; nedeni belli oldu - Resim: 2

Hayatını kaybeden oyuncu Ahmet Levendoğlu’nun cenazesi Zincirlikuyu mezarlığına defnedilirken, cenaze namazı kılınmaması merak konusu olmuştu.

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Usta oyuncu Ahmet Levendoğlu cenaze namazı kılınmadan toprağa verilmişti; nedeni belli oldu - Resim: 3

Ünlü isim için cenaze namazı kılınmamasının sebebi ortaya çıktı.

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Usta oyuncu Ahmet Levendoğlu cenaze namazı kılınmadan toprağa verilmişti; nedeni belli oldu - Resim: 4

Hayatını kaybeden oyuncu Ahmet Levendoğlu’nun, kendi vasiyeti üzerine cenaze namazı kılınmadan toprağa verildiği ortaya çıktı.

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