Usta oyuncu Engin Çağlar'ın öldüğü kazada sürücünün ifadesi ortaya çıktı
Türk sinemasının usta oyuncusu Engin Çağlar, yolun karşısına geçerken motosikletin çarpması sonucu hayatını kaybetmişti. Çağlar'a çarpan motosiklet sürücüsünün ifadesi ortaya çıktı.
Kaza, 31 Ekim Cuma günü saat 20.10 sıralarında Merkez Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre caddede motosikletle ilerleyen B.O. (21), yolun karşısına geçmek isteyen sinema sanatçısı Engin Çağlar'a çarptı.
İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekibi sevk edildi. Bilinci kapalı olarak hastaneye kaldırılan Çağlar, tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hastanede hayatını kaybetti.
KAZA GÜVENLİK KAMERASINDA
Diğer yandan kaza güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntülerde, Engin Çağlar'ın yolun karşısına geçtiği sırada motosikletin çarptığı ve oyuncunun çarpmanın şiddetiyle yere düştüğü anlar görülüyor. Görüntülerin devamında çevredekiler yerde yatan Çağlar'ın yardımına koşuyor.
ZİNCİRLİKUYU MEZARLIĞI'NDA TOPRAĞA VERİLDİ
'Kadın Değil Baş belası', 'Kınalı Yapıncak', 'Feride', 'Makber' ve 'Rüyalar Gerçek Olsa' gibi birçok Yeşilçam filminde rol alan Çağlar'ın ölüm haberini Film-San Vakfı duyurdu. Film-San Vakfı'nın paylaşımında "Film-San Vakfının kurucu üyelerinden ve Türk Sineması'nın ve Yeşilçam'ın değerli oyuncusu Engin Çağlar'a Allah'tan rahmet, ailesine ve sevenlerine başsağlığı diliyoruz." ifadeleri yer aldı.