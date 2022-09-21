Usta oyuncu Serdar Gökhan, Burak Özçivit'i yerden yere vurdu

"KULİSTEN 'BEN GELMEM' DİYE BAĞRIŞMALAR DUYDUM"

Yeşilçam'da tarihi filmlerin aranan ismi olan Serdar Gökhan ise olayın iç yüzünü 2. Sayfa programına anlattı. Tecrübeli oyuncu, "12 oyuncu sahneye oturduk, programın devam etmesini bekledik. 2 boş sandalyeye o iki arkadaşım oturması lazım. Kulisten duyduğum seslere kadar "Ben gelmem, ben çıkmam" diye bağrışmalar duydum" dedi.