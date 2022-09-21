Usta oyuncu Serdar Gökhan, Burak Özçivit'i yerden yere vurdu
Usta oyuncu Serdar Gökhan, katıldığı film festivalinde Burak Özçivit'in kendisine saygısızlık yaptığını ileri sürdü. Gökhan, Burak Özçivit için ''Kulağımın kılı kadar üzerimde etkisi yok'' dedi.
Özbekistan'da bu yıl 14'üncüsü düzenlenen Uluslararası Taşkent Film Festivali'nde Türk sineması için özel bir gece düzenlendi. Geceye Burak Özçivit, Serdar Gökhan, Nurgül Yeşilçay ve Azra Akın gibi ünlü isimler katıldı.
Burak Özçivit ve Nurgül Yeşilçay'ın törene katılan diğer Türk oyuncularla sahneye çıkmak istemediği iddia edildi. Usta oyuncu Serdar Gökhan da bu anlara şahit oldu.
"KULİSTEN 'BEN GELMEM' DİYE BAĞRIŞMALAR DUYDUM"
Yeşilçam'da tarihi filmlerin aranan ismi olan Serdar Gökhan ise olayın iç yüzünü 2. Sayfa programına anlattı. Tecrübeli oyuncu, "12 oyuncu sahneye oturduk, programın devam etmesini bekledik. 2 boş sandalyeye o iki arkadaşım oturması lazım. Kulisten duyduğum seslere kadar "Ben gelmem, ben çıkmam" diye bağrışmalar duydum" dedi.
"KULAĞIMIN KILI KADAR ETKİSİ YOK"
Burak Özçivit'i kıskandığı yönündeki haberlere çok kızan Serdar Gökhan "Ben onu kıskanıyormuşum, kulağımın kılı kadar benim üzerimde bir etkisi yok" dedi. Burak Özçivit'e ateş püsküren Serdar Gökhan, "İki tane kaş çatmayla oyunculuk olmuyor. Önce oyunculuk öğrensin" ifadelerinde bulundu.