Usta oyuncu Tarık Ünlüoğlu son yolculuğuna uğurlandı
Uzun süredir akciğer kanseri tedavisi gören usta oyuncu Tarık Ünlüoğlu, 1 Ekim'de hayatını kaybetmişti. Ünlü oyuncu bugün son yolculuğuna uğurlandı.
Vefatıyla sevenlerini ve hayranlarını yasa boğan Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz'ın Ünal Bey'i Tarık Ünlüoğlu için İstanbul Devlet Tiyatrosu Mecidiyeköy Büyük Sahne'de tören düzenlendi.
Törene Eski Genelkurmay Başkanı İlker Başbuğ, Selçuk Yöntem, Mehmet Aslantuğ, Altan Erkekli, Tamer Karadağlı, Ata Demirer'in aralarında olduğu sanatçılar, Tarık Ünlüoğlu'nun ailesi, sevenleri ve vatandaşlar katıldı. Tören Ünlüoğlu'nun hayatını anlatan bir filmle başladı.