Usta oyuncu Tarık Ünlüoğlu son yolculuğuna uğurlandı

Törene Eski Genelkurmay Başkanı İlker Başbuğ, Selçuk Yöntem, Mehmet Aslantuğ, Altan Erkekli, Tamer Karadağlı, Ata Demirer'in aralarında olduğu sanatçılar, Tarık Ünlüoğlu'nun ailesi, sevenleri ve vatandaşlar katıldı. Tören Ünlüoğlu'nun hayatını anlatan bir filmle başladı.



