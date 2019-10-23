Usta sanatçı Muazzez Abacı sevenlerini korkuttu
Usta sanatçı Muazzez Abacı evinde bulunduğu sırada telefonuna uzanmak isterken dengesini kaybedip yere düştü. Hastaneye kaldırılan Abacı'nın ayak bileğinde çatlak olduğunun tespit edilmesinin ardından ameliyata alındı. Doktoru son durumu
Muazzez Abacı ev kazası geçirdi. Sanatçı, çalan telefonuna uzanmak isterken dengesini kaybedip düştü. Ayağı burkulan Abacı, hastaneye kaldırıldı.
Yapılan tetkik sonucu Abacı'nın sağ ayak bileğinde çiftli kırık tespit edildi. Sanatçı önceki gün Gaziosmanpaşa Hastanesi'nde ameliyata alındı.
Abacı'nın doktoru Murat Mert, "Kırık tedavisi uygulandı ve ayak alçıya alındı. Alçı 4 hafta kalacak, daha sonra fizik tedaviye geçilecek" dedi.