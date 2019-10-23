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  3. 23 Ekim 2019 17:50

Usta sanatçı Muazzez Abacı sevenlerini korkuttu

Usta sanatçı Muazzez Abacı evinde bulunduğu sırada telefonuna uzanmak isterken dengesini kaybedip yere düştü. Hastaneye kaldırılan Abacı'nın ayak bileğinde çatlak olduğunun tespit edilmesinin ardından ameliyata alındı. Doktoru son durumu

Usta sanatçı Muazzez Abacı sevenlerini korkuttu

Muazzez Abacı ev kazası geçirdi. Sanatçı, çalan telefonuna uzanmak isterken dengesini kaybedip düştü. Ayağı burkulan Abacı, hastaneye kaldırıldı.

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Usta sanatçı Muazzez Abacı sevenlerini korkuttu

Yapılan tetkik sonucu Abacı'nın sağ ayak bileğinde çiftli kırık tespit edildi. Sanatçı önceki gün Gaziosmanpaşa Hastanesi'nde ameliyata alındı.

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Usta sanatçı Muazzez Abacı sevenlerini korkuttu

Abacı'nın doktoru Murat Mert, "Kırık tedavisi uygulandı ve ayak alçıya alındı. Alçı 4 hafta kalacak, daha sonra fizik tedaviye geçilecek" dedi.

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Usta sanatçı Muazzez Abacı sevenlerini korkuttu

Hasta yatağından sevenlerine mesaj gönderen Abacı ise "En kısa sürede sahneye çıkacağım, ameliyata da şarkı söyleyerek girdim" diye konuştu.

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