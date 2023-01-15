Usta sanatçı Müjdat Gezen sahnelere veda etti

SON OYUN

Kızı Elif Gezen ile sahne alan usta sanatçı Müjdat Gezen, sahnelere veda ettiğini açıkladı. Gezen konuşmasında şu ifadeleri kullandı:

“Yoruldum, dinleneyim. Öğrencilerimle oyun koyarım sahneye, onlar oynarlar. Ben seyrederim, yazarım, onlar oynarlar ama, artık sahneye çıkacak gibi hissetmiyorum kendimi. Bu gece kızımla beraber en son oynadığımız oyun, baba-kızdan bir bölüm oynuyoruz. Sonra hadi bana eyvallah. Ustalara, bana emeği geçen herkese, bu halka çok teşekkür ediyorum.”