Usta sanatçı Müjdat Gezen sahnelere veda etti
Usta Sanatçı Müjdat Gezen, sanat hayatının 70’inci yılında düzenlenen törende “Yoruldum, dinleneyim. Öğrencilerimle oyun koyarım sahneye, onlar oynarlar. Ben seyrederim, yazarım, onlar oynarlar ama, artık sahneye çıkacak gibi hissetmiyorum kendimi. Bu gece kızımla beraber en son oynadığımız oyun, baba-kızdan bir bölüm oynuyoruz. Sonra hadi bana eyvallah” diyerek sahne hayatını noktaladığını duyurdu.
Müjdat Gezen 70. Sanat Yılı Kutlama Töreni Cemal Reşit Rey Konser Salonu’nda düzenlendi.
İlker Ayrık’ın sunuculuğunu yaptığı törene, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, eski Genelkurmay Başkanı İlker Başbuğ, eski TBMM Başkanı Hikmet Çetin, iş insanı Rahmi Koç, tarihçi İlber Ortaylı, gazeteci Uğur Dündar, oyuncular Haldun Dormen, Demet Akbağ, Mehmet Alabora, Zihni Göktay, Şevket Çoruh, Nevra Serezli, Ezgi Mola, Birce Akalay, şarkıcı Nilüfer, Fatih Ürek, Yonca Evcimik gibi isimler katıldı.
SON OYUN
Kızı Elif Gezen ile sahne alan usta sanatçı Müjdat Gezen, sahnelere veda ettiğini açıkladı. Gezen konuşmasında şu ifadeleri kullandı:
“Yoruldum, dinleneyim. Öğrencilerimle oyun koyarım sahneye, onlar oynarlar. Ben seyrederim, yazarım, onlar oynarlar ama, artık sahneye çıkacak gibi hissetmiyorum kendimi. Bu gece kızımla beraber en son oynadığımız oyun, baba-kızdan bir bölüm oynuyoruz. Sonra hadi bana eyvallah. Ustalara, bana emeği geçen herkese, bu halka çok teşekkür ediyorum.”
Bu zor bir meslek, çileli bir meslek. Çilesini de çektik, sefasını da sürdük. Şimdi artık dinlenme zamanı. Gün gelir bir dizide oynarız, bir şey yaparız ufak ufak. Ama bu yorgunlukla biraz da dinlenmek istiyorum.”