Üvey Baba'nın Lamia'sını bir de şimdi görün!
Bir döneme damgasını vuran Üvey Baba dizisinde Lamia rolüyle hafızalara kazınan Burçin Abdullah, yıllar içindeki değişimiyle dikkatleri üzerine çekti.
Burçin Abdullah, bundan yıllar önce 'Üvey Baba' dizisinde Lamia karakterini canlandırıyordu.
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Setlere 10 yaşında adım attı, adını "Üvey Baba" ile duyurdu.
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İktisat fakültesinden mezun olduktan sonra yetinmeyip Amerika'da ekonomi yüksek lisansı yapan Burçin Abdullah, oyunculuk kariyerinde emin adımlarla ilerliyor.
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Son olarak Diriliş Ertuğrul'da Hafsa Hatun olarak karşımıza çıkan güzel oyuncu sosyal medya paylaşımlarıyla gündeme geliyor.
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