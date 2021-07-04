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  4. Uyanış Büyük Selçuklu dizisine çok ses getirecek transfer

Uyanış Büyük Selçuklu dizisine çok ses getirecek transfer

TRT 1 ekranlarının reyting rekortmeni dizisi Uyanış: Büyük Selçuklu'nun oyuncu kadrosuna bir isim daha eklendi.

Yayınlandığı Pazartesi akşamları reytinglerde zirveye yerleşen TRT1’in tarihi dizisi Uyanış: Büyük Selçuklu dizisinin yeni sezonunda fırtınalar kopacak.

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İlk sezonunda fırtınalar estiren Uyanış Büyüklü Selçuklu isimli tarihi dizinin ikinci sezonunda herkesi çok büyük değişiklikler bekliyor.

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Uyanış Büyük Selçuklu ikinci sezonda dizinin ileri tarihleri gösterilmesi beklenirken hikaye beklenenin aksine geriye doğru gidecek.

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Dizi tarihinde yeni bir teknik denenerek yapılacak olan Alparslan’ın Destanı dizisinin 3 sezon çekilecek olması planlanıyor.

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