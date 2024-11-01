''Uyuşturucu batağına düştüm'' demişti: ''Sihirli Annem''in 'Tuğçe'si Damla Ersubaşı Umre'den çıktı

'Sihirli Annem' dizisinde canlandırdığı 'Tuğçe' karakteriyle tanınan Damla Ersubaşı, 2016 yılında işletmeci Mustafa Can Keser ile nikah masasına oturmuştu. Zehra ve Zeynep adında iki kızları olan çift, 2020'de olaylı bir şekilde boşanmıştı. İkili o dönem basına da yansıyan 'İhanet' ve 'şiddet' iddialarıyla yollarını ayırmıştı.