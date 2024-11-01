''Uyuşturucu batağına düştüm'' demişti: ''Sihirli Annem''in 'Tuğçe'si Damla Ersubaşı Umre'den çıktı
Geçen sene boşandığı eşinin kendisi hakkındaki iddiaları ile gündeme gelen 'Sihirli Annem'in 'Tuğçe'si Damla Ersubaşı "Bir dönem uyuşturucuya düştüm" itirafıyla olay olmuştu. Ünlü isim şimdi de Umre'ye gitti.
'Sihirli Annem' dizisinde canlandırdığı 'Tuğçe' karakteriyle tanınan Damla Ersubaşı, 2016 yılında işletmeci Mustafa Can Keser ile nikah masasına oturmuştu. Zehra ve Zeynep adında iki kızları olan çift, 2020'de olaylı bir şekilde boşanmıştı. İkili o dönem basına da yansıyan 'İhanet' ve 'şiddet' iddialarıyla yollarını ayırmıştı.
Damla Ersubaşı geçtiğimiz yıl sosyal medyada yayınladığı bir videoda bir dönem uyuşturucu kullandığını ve kumar oynadığını itiraf etmişti.
Ersubaşı boşandığı eşi Mustafa Can Keser'in kendisini tehdit ettiğini ve 'çocuklarını aldığını' öne sürerek "Bir dönem uyuşturucuya düştüm. Parayı kumarda, uyuşturucuda harcadım. Bu para eski kocam Mustafa Can Keser'in parasıydı. Beni tehdit etti. Çocuklarımı aldı" ifadelerini kullanmıştı.
Mahkeme, Keser'in açtığı davayı kabul ederek çocukların velayetini Ersubaşı'ndan almıştı.