Uyuşturucu depremi sonrası Kızılcık Şerbeti'nin yeni Fatih'i belli oldu

Güngör, ''Her şerde bir hayır vardır inancıyla, temiz bir hayat sürmek için kendime söz vermiştim. Ancak bu akşam ansızın aldığım bu haberle, kurumların karar alırken ne kadar acımasız olabildiğine şahit oldum. Bu hayatta hata yapan ne ilk ne de son insanım. Herkesin ikinci bir şansı hak ettiğine inanmayan bu insanları vicdanlarıyla baş başa bırakıyor, Allah'a havale ediyorum." demişti.