Uyuşturucu depremi sonrası Kızılcık Şerbeti'nin yeni Fatih'i belli oldu
Uyuşturucu soruşturmasına adı karışan ve test sonucu pozitif çıkan Kızılcık Şerbeti dizisinin Fatih'i Doğukan Güngör, dizinin kadrosundan çıkarılmıştı. Güngör'ün yerine geçecek isim belli oldu.
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Kaçakçılık, Narkotik ve Ekonomik Suçlar Soruşturma Bürosu tarafından ünlü isimlere yönelik yürütülen 'uyuşturucu' soruşturması kapsamında gözaltına alınan ünlü oyuncu Doğukan Güngör, Adli Tıp Kurumu'nda saç ve kan örneği vermişti.
"Kızılcık Şerbeti"nde Fatih karakterini canlandıran Güngör'ün uyuşturucu testi pozitif çıkınca da dizi kadrosundan çıkarılmıştı.
Yaşananların ardından sosyal medya hesabından açıklama yapan Güngör, son zamanlarda yaşanan olaylar sebebiyle yönetimin kararıyla diziden çıkarıldığını ifade etmişti.
Güngör, ''Her şerde bir hayır vardır inancıyla, temiz bir hayat sürmek için kendime söz vermiştim. Ancak bu akşam ansızın aldığım bu haberle, kurumların karar alırken ne kadar acımasız olabildiğine şahit oldum. Bu hayatta hata yapan ne ilk ne de son insanım. Herkesin ikinci bir şansı hak ettiğine inanmayan bu insanları vicdanlarıyla baş başa bırakıyor, Allah'a havale ediyorum." demişti.