Uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan ünlülerden ilk görüntüler
İstanbul'da ünlülere yönelik uyuşturucu soruşturması kapsamında 16 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi. Fikret Orman, Burak Elmas ve Hakan Sabancı'nın da aralarında bunduğu 14 kişi gözaltına alındı. Ünlüler Adli Tıp Kurumu'na getirildi.
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığından yapılan açıklamada, toplumun genel ahlakının, toplum yapısının ve aile düzeninin korunması amacıyla ilgililer hakkında soruşturma başlatıldığı belirtildi.
Açıklamada, yapılan çalışmalar ve toplanan deliller birlikte değerlendirildiğinde, "kullanmak için uyuşturucu madde bulunduran veya uyuşturucu kullanılmasını kolaylaştıran" 16 şüpheli hakkında gözaltı talimatı verildiği bildirildi.
Soruşturma kapsamında İstanbul Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince şüphelilerin yakalanması için 16 adreste eş zamanlı operasyon düzenlendiği ifade edilen açıklamada, 14 şüphelinin gözaltına alındığı, 2 şüpheli hakkında ise yakalama kararı çıkarıldığı kaydedildi.
GÖZALTI KARARI VERİLEN İSİMLER
Öte yandan soruşturma kapsamında gözaltı kararı verilen isimlerin şunlar olduğu öğrenildi: Fikret Orman, Güzide Aksoy (Güzide Duran), Hakan Sabancı, Kerim Sabancı, Hande Erçel, Burak Elmas, Lütfiye Tuğçe Özbudak, Didem Soydan.