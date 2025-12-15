Uyuşturucu soruşturmasına adı karışan güzel sunucu o iddiaya ateş püskürdü!
Ünlü sunucu Hande Sarıoğlu, uyuşturucu soruşturması kapsamında gözaltına alındığı iddialarını yalanlarken sadece ifadesine başvurulduğunu söyledi. Güzel sunucu ayrıca yasal yollara da başvurduğunu belirttiği açıklamasında "Sizin yapacağınız habere tüküreyim" ifadelerini kullandı.
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Kaçakçılık, Narkotik ve Ekonomik Suçlar Soruşturma Bürosu tarafından "kullanmak için uyuşturucu veya uyarıcı madde satın almak, kabul etmek veya bulundurmak ya da uyuşturucu veya uyarıcı madde kullanmak" suçuna ilişkin yürütülen soruşturmada, jandarma ekiplerince operasyon düzenlenmiş Soruşturma kapsamında ekranların ünlü spikerleri Ela Rumeysa Cebeci, Meltem Acet ve Hande Sarıoğlu'nun da aralarında bulunduğu çok sayıda kişinin ifadesine başvurulmuştu.
Ünlü spikerler Ela Rümeysa Cebeci ve Meltem Acet ile birlikte gözaltına alındığı ileri sürülen Hande Sarıoğlu'ndan çarpıcı bir açıklama geldi.
Sosyal medya hesabından açıklama yapan Sarıoğlu, gözaltına alınmadığını ve uyuşturucu operasyonuyla alakasının olmadığını savundu.
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nca yürütülen soruşturma kapsamında ifadesine başvurulduğunu belirten sunucu, adının haberlerden çıkarılmasını istedi.