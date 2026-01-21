Uyuşturucu soruşturmasında ifade veren Can Yaman'dan Türk medyasına veryansın

Türk basınının kendisine karşı tutumunun yeni olmadığını savunan Yaman, İtalyan gazetecilerden doğrulanmamış haberleri yaymamalarını isteyerek şu ifadeleri kullanmıştı: "Sevgili İtalyan basını, Türk basınının bana karşı her zaman kötü davrandığı bilinen bir şey, bu yeni değil. Ama siz öyle değilsiniz. Lütfen haberleri kopyala-yapıştır yapma hatasına siz de düşmeyin. Polisin birçok ünlüyü gözaltına aldığı, geniş çaplı soruşturmalar yürüttüğü bir dönemde benim gece kulüplerinde yasaklı maddelerle dolaştığıma gerçekten inanıyor musunuz?"