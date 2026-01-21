Uyuşturucu soruşturmasında ifade veren Can Yaman'dan Türk medyasına veryansın
Ünlülere yönelik uyuşturucu soruşturmasında gözaltına alındıktan sonra ifade ve test işlemlerinin tamamlanmasıyla serbest bırakılan Can Yaman yeni dizisi Sandokan'ın başarısının altını çizerek Türk basınına eleştiri yağdırdı.
“Erkenci Kuş”, “İnadına Aşk” ve “Bay Yanlış” gibi dizilerle geniş bir hayran kitlesine ulaşan ve bir süredir yurt dışında yaşayan Can Yaman, özel hayatıyla gündemden düşmüyor.
İtalya’da kariyerine hız kesmeden devam eden oyuncu, geçtiğimiz günlerde İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen “yasaklı madde” ve “fuhuş” soruşturması kapsamında gözaltına alındıktan sonra emniyette verdiği ifadenin ardından test sonuçları da negatif çıkınca serbest bırakılmıştı.
Hakkındaki iddialarla ilgili sessizliğini bozan Yaman, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada Türk basınına yönelik sert eleştirilerde bulunurken, İtalyan basınına da çağrıda bulundu.
Türk basınının kendisine karşı tutumunun yeni olmadığını savunan Yaman, İtalyan gazetecilerden doğrulanmamış haberleri yaymamalarını isteyerek şu ifadeleri kullanmıştı: "Sevgili İtalyan basını, Türk basınının bana karşı her zaman kötü davrandığı bilinen bir şey, bu yeni değil. Ama siz öyle değilsiniz. Lütfen haberleri kopyala-yapıştır yapma hatasına siz de düşmeyin. Polisin birçok ünlüyü gözaltına aldığı, geniş çaplı soruşturmalar yürüttüğü bir dönemde benim gece kulüplerinde yasaklı maddelerle dolaştığıma gerçekten inanıyor musunuz?"