Uyuşturucu soruşturmasında ifade veren Hande Sarıoğlu, Mehmet Akif Ersoy'a seslendi
Önceki gün uyuşturucu soruşturması kapsamında ifade verdikten sonra gözaltına alındığı iddialarını yalanlayarak "sizin yapacağınız habere tüküreyim" diyerek isyan eden ekranların ünlü yüzü Hande Sarıoğlu bu sefer de gözaltına alındıktan sonra tutuklanan Mehmet Akif Ersoy'a seslenerek her şeyi tek tek anlatmasını istedi.
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Kaçakçılık, Narkotik ve Ekonomik Suçlar Soruşturma Bürosu tarafından "kullanmak için uyuşturucu veya uyarıcı madde satın almak, kabul etmek veya bulundurmak ya da uyuşturucu veya uyarıcı madde kullanmak" suçuna ilişkin yürütülen soruşturmada, jandarma ekiplerince operasyon düzenlenmiş Soruşturma kapsamında ekranların ünlü spikerleri Ela Rumeysa Cebeci, Meltem Acet ve Hande Sarıoğlu'nun da aralarında bulunduğu çok sayıda kişinin ifadesine başvurulmuştu.
Ela Rumeysa Cebeci'nin tutuklanmasının ardından kendisi hakkında çıkan "Hande Sarıoğlu gözaltına alındı" haberlerine isyan edip gözaltına alınmadığını ve uyuşturucu operasyonuyla alakasının olmadığını savunan ve hakkında "gözaltına alındı" haberleri yapanlar için "sizin yapacağınız habere tüküreyim" diyen Hande Sarıoğlu'ndan bir hamle daha geldi.
Spiker Hande Sarıoğlu, uyuşturucu operasyonlarında isminin geçmesine isyan etti. Sarıoğlu, çok sert açıklamalarda bulundu.
Hande Sarıoğlu, tutuklanan Mehmet Akif Ersoy'a seslenip her şeyi tek tek anlatması gerektiğini belirti. Sarıoğlu, gizli tanık eliyle açıkça iftiraya uğradığını savundu.