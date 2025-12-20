Uyuşturucu soruşturmasında ifade veren Hande Sarıoğlu, Mehmet Akif Ersoy'a seslendi

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Kaçakçılık, Narkotik ve Ekonomik Suçlar Soruşturma Bürosu tarafından "kullanmak için uyuşturucu veya uyarıcı madde satın almak, kabul etmek veya bulundurmak ya da uyuşturucu veya uyarıcı madde kullanmak" suçuna ilişkin yürütülen soruşturmada, jandarma ekiplerince operasyon düzenlenmiş Soruşturma kapsamında ekranların ünlü spikerleri Ela Rumeysa Cebeci, Meltem Acet ve Hande Sarıoğlu'nun da aralarında bulunduğu çok sayıda kişinin ifadesine başvurulmuştu.