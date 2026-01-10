Uyuşturucu testi pozitif çıkan Şeyma Subaşı'dan ''tövbe'' paylaşımı
Uyuşturucu soruşturması kapsamında gözaltına alınan ve test sonucu pozitif çıkan Şeyma Subaşı, sosyal medya hesabından tövbe ettiğini açıkladı.
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen 'uyuşturucu' soruşturması kapsamında hakkında yakalama kararı çıkarılan Şeyma Subaşı, 30 Aralık 2025'te Amerika dönüşü İstanbul Havalimanı'nda gözaltına alınmış, Adli Tıp Kurumu'nda kan ve saç örneği verdikten sonra serbest bırakılmıştı.
Şeyma Subaşı'nın Adli Tıp Kurumu'nca alınan örneklerde 'kokain' maddesi pozitif çıktı. Subaşı, test sonucunun pozitif çıkması sonrası sessizliğini bozdu.
"TÖVBE SÜRECİNDEYİM"
Instagram hesabından görüntülü açıklama yapan Subaşı, tövbe sürecinden geçtiğini belirterek şunları söyledi:
"Ben samimi bir tövbe sürecinden geçiyorum ve geçtim ve geçeceğim. Kendimle ve geleceğimle alakalı kararları aldığım bir dönemdeyim. Bundan sonrası için yoluma; sessizce, dürüstçe ve saygıyla devam etmeyi seçiyorum."
Yaşadıklarının sorumluluğunu aldığını vurgulayan Subaşı, şöyle devam etti:
“Tüm yaşadıklarımın, öğrendiklerimin ve yol boyunca yaptıklarımın kendi seçimlerim olduğunun bilincindeyim. Hayatımın ve kişisel gelişimimin sorumluluğunu tamamen alıyorum. Buradan bunu paylaşmak doğru mu bilmiyorum ama beni seven ve samimiyetime inanan insanlara söylemek istedim.”
Şeyma Subaşı'nın açıklamaları sosyal medyada gündem oldu.