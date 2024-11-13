Uzak Şehir dizisi ilk bölümüyle olay oldu: ''Yayından kaldırılsın''

TBMM'de basın toplantısı düzenleyen Bekin, şunları söyledi:

"Bilindiği üzere Mardin’in kültürel zenginliği ile bağdaşmayan 'Uzak Şehir' dizisinin behemehal yayından kaldırılmasının gerektiğini ifade etmek istiyoruz. İlk bölümü 11 Kasım Pazartesi akşamı ulusal bir kanalda yayınlanan Lübnan dizisi 'Al Haybe'den uyarlanan Uzak Şehir, Mardin’in değerler manzumesiyle bağdaşmayan ve büyük tezat oluşturan ham hayal kurguyla amaç ve kapsam bakımından büyük bir yanılgı ürünü olarak karşımıza çıkmaktadır. Şu bir gerçek ki, Mardin tarih boyunca birçok medeniyete ev sahipliği yapmış, yüzyıllardır kültür birikimlerinin demlenmiş tüm farklı etnisite unsurlarını bir arada tutan, kuşaktan kuşağa uzanan mümtaz bir medeniyet vahasıdır. Yüksek entelektüel kültürün bileşkesi olarak, katmanlaşarak günümüze kadar gelen sosyo-kültürel birikimi Mardin’de görmek mümkündür. Farklı dinleri, inançları, mezhep ve etnisiteleri bünyesinde barındırıp barış ve hoşgörü içerisinde yaşamanın örneği ve aynı zamanda asude medeniyetlerin beşiği olan Mardin’i kültürel zenginlikleriyle bağdaşmayan bir anlayışla farklı mecralara çekmeye çalışmanın hiç kimseye fayda getirmeyeceği gayet aşikardır."