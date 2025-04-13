Uzak Şehir dizisinde sürpriz veda...
Sezon finali için geri sayımın sürdüğü ekranların sevilen yapımlarından Uzak Şehir dizisinde sürpriz bir veda yaşanacak...
Kanal D ekranlarının sevilen dizisi Uzak Şehir'den sürpriz bir veda haberi geldi.
Her bölümü ile reyting tablosunun zirvesinde yer almayı başaran Uzak Şehir'in kısa sürede sevilen karakteri diziye veda ediyor.
Alya ve Cihan'ın hikayesinin anlatıldığı AyNA Yapım imzalı Uzak Şehir dizisi Haziran ayında sezon finaline hazırlanırken, dizinin doktor Uğur'u dizi kadrosundan ayrılacak.
Dizinin Ozan Akbaba, Sinem Ünsal, Gonca Cilasun, Müfit Kayacan, Alper Çankaya, Ferit Kaya, Atakan Özkaya, Sahra Şaş, Dilin Döğer, Mine Kılıç, Nazmi Kırık, İlkay Kayku, Sinan Demirer, Zeynep Kankonde, Yunus Eski, Mehmet Polat, Muttalip Müjdeci, Barış Yalçın, Burak Şafak, Yaren Güldiken ve Kuzey Gezer’in buluştuğu ana kadrosunda şimdilik planlanan bir ayrılık ise görünmüyor.