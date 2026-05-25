Uzak Şehir hayranlarına kötü haber! Yayın akışından apar topar kaldırıldı
Kanal D'nin sevilen dizisi Uzak Şehir, 25 Mayıs Pazartesi akşamı Kurban Bayramı tatili sebebiyle yeni bölümüyle ekrana gelmeyecek. İzleyiciler saat 20.00'de dizinin tekrar bölümünü izleyebilecek. Başrollerini Sinem Ünsal ve Ozan Akbaba'nın paylaştığı reyting rekortmeni yapımın 63. bölümle yapacağı sezon finalinin ise 1 Haziran'da yayınlanması planlanıyor.
Kanal D ekranlarının ilgiyle takip edilen reyting rekortmeni dizisi Uzak Şehir'in izleyicileri, 25 Mayıs 2026 Pazartesi akşamı yayın akışında bekledikleri yeni bölümü göremeyince sürpriz bir durumla karşılaştı.
Başrollerini Sinem Ünsal ve Ozan Akbaba'nın paylaştığı dizinin yeni bölümünün yayınlanmama nedeni belli oldu: Dizi ekibi ve kanal yönetimi, Kurban Bayramı tatili nedeniyle yayın akışında zorunlu bir değişikliğe gitti.
"Final mi Yaptı?" Sorularına Yanıt: Bu Akşam Tekrar Bölümü Var
Dizinin yeni bölümünün fragmanını göremeyen ve yayın akışında bulamayan izleyiciler, sosyal medya üzerinden "Uzak Şehir bitti mi, final mi yaptı?" sorularına yanıt aramaya başlamıştı.
Haber3.com Televizyon Masası'nın edindiği bilgiye göre, dizi kesinlikle final yapmıyor veya bitmiyor.