Uzak Şehir için geri sayım! Yeni sezon çekimlerinden ilk kareler geldi

'CİHAN VE ALYA’YA KAVUŞUYORUZ'

Uzak Şehir ve oyuncularla ilgili her haberi takip eden dizinin fanları ikinci sezonu müjdeleyen post’u beğeni ve yorum yağmuruna tuttu. Dakikalar içinde 200 bini aşkın beğeni ve binlerce yorum alan paylaşımın altına, 'Efsane geri dönüyor', 'Çok özlemiştik', 'Cihan ve Alya birbirlerine kavuştu, biz de onlara kavuşuyoruz' notları düşüldü.