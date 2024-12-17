Uzak Şehir reytingleri altüst etti
Kanal D ekranlarında yayınlanan Uzak Şehir dizisi, reytinglerde birinci sıraya yerleşti. Temponun hiç düşmediği dizide Sadakat, Alya’yı vurdu ve tüm dengeler değişti.
Dizide gerçeğin Alya’dan saklanması büyük sorunları beraberinde getirdi. Cihan annesinin yaptığı hatayı düzeltmeye çalışarak Alya ile evleneceğini haykırdı. Sadakat’in tüm itirazlarına rağmen, o nikah kıyıldı.
‘UZAK ŞEHİR’ 3 KATEGORİDE DE BİRİNCİ
Uzak Şehir, yayınlanan son bölümüyle yine rekor kırdı. Her sahnesi heyecanla izlenen dizi, Total izleyici grubunda 11.06 reyting yüzde 28.27 izlenme payıyla yüksek reyting aldı. AB Kategoride 6.72 reyting 17.57 izlenme payı ile, 20+ABC1’de ise 10.46 reyting ve yüzde 23.87 izlenme payı alan Uzak Şehir, pazartesi akşamına bir kez daha damga vurdu.
SOSYAL MEDYADA FIRTINA ESTİRDİ
Uzak Şehir’in son bölümü, sosyal medyada geniş yankı uyandırdı ve X platformunda Trend Topic listesinde uzun süre yer aldı. Dizi hakkında kısa sürede binlerce tweet atılırken, izleyiciler heyecan dolu sahneler ve karakterler üzerine yorumlar yaptı. Sosyal medyada büyük bir etki yaratan dizi, yaklaşık 50 bin tweet ile gecenin en çok konuşulan yapımı oldu.
‘AİLEM İÇİN YAPAMAYACAĞIM HİÇBİR ŞEY YOK’
Çekimleri Mardin’de gerçekleştirilen dizinin son bölümünde Cihan, annesi tarafından vurulan Alya’yı tedavi ettirmek üzere konağa getirdi. “Ailemi korumak için yapamayacağım hiçbir şey yok” diyen Sadakat, “Yarım kalan işimi bitireceğimden korkmuyor musun?” Diyerek Cihan’a göz dağı verdi.