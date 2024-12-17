Uzak Şehir reytingleri altüst etti

SOSYAL MEDYADA FIRTINA ESTİRDİ

Uzak Şehir’in son bölümü, sosyal medyada geniş yankı uyandırdı ve X platformunda Trend Topic listesinde uzun süre yer aldı. Dizi hakkında kısa sürede binlerce tweet atılırken, izleyiciler heyecan dolu sahneler ve karakterler üzerine yorumlar yaptı. Sosyal medyada büyük bir etki yaratan dizi, yaklaşık 50 bin tweet ile gecenin en çok konuşulan yapımı oldu.