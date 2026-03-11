Uzak Şehir’de büyük sürpriz: Cihan’ın yarım kalan aşkı Meryem'i canlandıracak isim belli oldu
Kanal D'nin reyting rekortmeni dizisi Uzak Şehir’de heyecan dorukta! Mardin’de çekimleri süren dizinin 55. bölümünde izleyiciyle buluşacak olan, Cihan Albora’nın eski aşkı Meryem rolü için Ceren Moray ile el sıkışıldı. 3. sezon planları öne çekilen bu çarpıcı hikaye değişikliği, dizinin dengelerini tamamen değiştirmeye hazırlanıyor. Ceren Moray’ın canlandıracağı Meryem’in hikayeye girişi, Uzak Şehir hayranlarını ekran başına kilitleyecek.
Kaynak: birsenaltuntas.com
Kanal D ekranlarının pazartesi akşamları vazgeçilmezi olan, Ahmet Katıksız yönetmenliğindeki Uzak Şehir, kadrosuna kattığı flaş bir isimle gündeme oturdu.
1 / 10
Mardin’in büyülü atmosferinde çekilen dizi, hikaye akışında radikal bir karara imza atarak, 3. sezon için planlanan gelişmeleri öne çekiyor.
2 / 10
Ozan Akbaba’nın başarıyla hayat verdiği Cihan Albora karakterinin geçmişinde iz bırakmış, hikayesi yarım kalmış eski aşkı "Meryem" nihayet diziye dahil oluyor.
3 / 10
Birsen Altuntaş’ın edindiği bilgilere göre; haftalardır süren yoğun cast çalışmalarının ardından rol için başarılı oyuncu Ceren Moray ile el sıkışıldı.
4 / 10