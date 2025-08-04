Uzak Şehir'de sürpriz ayrılık: Yeni sezonda kadroda olmayacak
Kanal D'nin reyting rekortmeni dizisi Uzak Şehir'in ikinci sezonunda beklenmedik bir ayrıık yaşanacak.
Kanal D ekranlarında yayınlanan ve kısa sürede büyük bir izleyici kitlesine ulaşan Uzak Şehir dizisinde sürpriz bir ayrılık yaşanacak.
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Mine Kılıç dizinin ikinci sezonunda yer almayacak.
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Gazeteci Birsen Altuntaş'ın haberine göre Mine Kılıç, yeni proje görüşmeleri yapmaya başladı.
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Uzak Şehir dizisinin ikinci sezonu için hazırlıklar başladı. Ozan Akbaba ile Sinem Ünsal'ı buluşturan dizinin yeni sezonunun çekimlerinin ay sonunda başlaması bekleniyor.
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