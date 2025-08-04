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  4. Uzak Şehir'de sürpriz ayrılık: Yeni sezonda kadroda olmayacak

Uzak Şehir'de sürpriz ayrılık: Yeni sezonda kadroda olmayacak

Kanal D'nin reyting rekortmeni dizisi Uzak Şehir'in ikinci sezonunda beklenmedik bir ayrıık yaşanacak.

Uzak Şehir'de sürpriz ayrılık: Yeni sezonda kadroda olmayacak - Resim: 1

Kanal D ekranlarında yayınlanan ve kısa sürede büyük bir izleyici kitlesine ulaşan Uzak Şehir dizisinde sürpriz bir ayrılık yaşanacak. 

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Uzak Şehir'de sürpriz ayrılık: Yeni sezonda kadroda olmayacak - Resim: 2

Mine Kılıç dizinin ikinci sezonunda yer almayacak.

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Uzak Şehir'de sürpriz ayrılık: Yeni sezonda kadroda olmayacak - Resim: 3

Gazeteci Birsen Altuntaş'ın haberine göre Mine Kılıç, yeni proje görüşmeleri yapmaya başladı. 

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Uzak Şehir'de sürpriz ayrılık: Yeni sezonda kadroda olmayacak - Resim: 4

Uzak Şehir dizisinin ikinci sezonu için hazırlıklar başladı. Ozan Akbaba ile Sinem Ünsal'ı buluşturan dizinin yeni sezonunun çekimlerinin ay sonunda başlaması bekleniyor.

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