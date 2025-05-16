Uzak Şehir'e bir güzel isim daha katılıyor!
Kanal D ekranlarında pazartesi akşamları izleyiciyle buluşan ve her bölümüyle reytinglere damgasını vuran Uzak Şehir dizisi adım adım finale giderken diziye sürpriz bir isim daha katılıyor.
Kanal D'nin fenomen dizisi Uzak Şehir, her pazartesi olduğu gibi milyonları ekrana kilitlemeye devam ediyor.
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Gülizar Irmak’ın yazdığı, Ahmet Katıksız, Emre Aybek ve Yıldız Aşanboğa Taşbaşı’nın yönettiği dizide şimdilerde sezon finali için geri sayım başladı.
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Lale Eren ve Kerem Çatay'ın yapımcılığını üstlendiği Al Hayba uyarlaması olan Uzak Şehir dizisinin sezon final tarihi belli oldu.
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Başrollerini Ozan Akbaba ve Sinem Ünsal’ın paylaştığı dizi 28. bölümünün ekrana geleceği 2 Haziran akşamı sezon finali yapacak.
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