Uzak Şehir'in duştaki çok özel sahneye kıyafetli RTÜK önlemi alay konusu oldu!
Ekranların sevilen yapımlarından Kanal D'de yayınlanan Uzak Şehir dizisinde Sinem Ünsal ve Ozan Akbaba'nın hayat verdiği Cihan ve Alya karakterlerinin duş sahnesindeki RTÜK önlemini izleyici fena "ti"ye aldı
Kanal D ekranlarında yayınlanan ve her bölümüyle olay olan ekranların sevilen dizisi Uzak Şehir bu sefer de Cihan ve Alya karakterlerinin duş sahnesiyle olay oldu.
1 / 7
Reyting rekorları kıran Uzak Şehir dizisinde izleyicilerin ilk günden bu yana beklediği "ateşli sahneler" sounda geldi...
2 / 7
Alya’nın, Cihan’ın kucağında bir otel odasına girmesi ve Alya’nın “Biz neden ayrı yataklarda yatıyoruz?” çıkışıyla Cihan’ı şaşırttığı anlar seyirciyi de heyecanlandırmıştı.
3 / 7
Sonunda izleyicinin beklediği sahne geldi ve Cihan ile Alya birlikte duşa girip öpüşmeye başladı.
4 / 7