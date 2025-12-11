Uzak Şehir'in güzeli yılın kadını seçildi, geceye giydiği kıyafet damgasını vurdu
Ekranların fenomen dizisi Uzak Şehir dizisinde Alya karakterine hayat veren oyuncu Sinem Ünsal, GQ Men of The Year Ödül Töreni'nde Yılın Kadını Ödülü'nün sahibi oldu...
Ekranların en güzel oyuncularından biri olan ve dizi setinden sevgilisine, tatilinden arkadaşlarıyla yaşadığı anlara kadar dikkat çeken paylaşımlar yapan Sinem Ünsal GQ Men of The Year Ödül gecesinde Yılın Kadını Ödülü'nün sahibi oldu.
'Yeni Nesil Klasikler' temasıyla düzenlenen GQ Men of The Year Ödül Töreni, iş, sanat, spor ve moda dünyasının önde gelen isimlerini bir araya getirirken ekranların reyting rekortmeni dizi Uzak Şehir'de Alya'ya hayat veren Sinem Ünsal Yılın Kadını Ödülü'nü aldı.
Ancak 'Uzak Şehir' dizisinin sevilen oyuncusu Sinem Ünsal'ın sevgilisi Berk Cankat ile katıldığı gecede tercih ettiği kıyafet ise sosyal medyada pek beğenilmedi.
Ünsal'ın beyaz bir elbiseyi siyah detaylarla tamamladığı kombini sosyal medyada eleştiri yağmuruna yol açtı.