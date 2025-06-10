Uzak Şehir'in güzelinin yaz tatilindeki ''bikinili poz'' tedbiri herkesi şaşırttı
Ekranların sevilen yapımlarından Uzak Şehir dizisinin Pakize'si Yaren Güldiken Uzak Şehir'in sezon finali yapmasının ardından soluğu yaz tatilinde aldı. Ünlü oyuncu önce makyajsız hallerini paylaşırken ardından da kayalıkların arkasına gizlenmiş haldeki paylaşımıyla dikkatleri üzerine çekti.
Kanal D ekranlarında yayınlanan Ozan Akbaba ve Sinem Ünsal'ın başrolünü paylaştığı Uzak Şehir dizisi sezon finali yaptı. Reyting rekortmeni dizide Pakize karakterine hayat veren oyuncu Yaren Güldiken, çekimlerin ardından soluğu tatilde aldı.
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Uzak Şehir'in Pakize'si Yaren Güldiken plajda güneşlenirken çektiği kareleri peş peşe Instagram hesabından paylaştı.
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Doğal haliyle sevenlerinin karşısına çıkan Yaren Güldiken'in pozlarına beğeni yağdı.
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Sezonun yorgunluğunu atmak için soluğu tatilde alan Yaren Güldiken, plajda verdiği pozlarla dikkat çekiyor.
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