Uzak Şehir'in Mine'sine sosyal medyada çirkin saldırı: ''10 yaşındaki yeğenime kadar...''

Aralarındaki mesafeyi azaltmayı başaran Cihan ile Alya'nın keyfi Mine'nin telefonu ile kaçtı. Alya'nın yanında telefonu açan Cihan, eski sevgilisini bir daha aramaması konusunda uyardı. Ancak Mine durmadı; ilk kez kendisini Cihan'a bu kadar yakın hisseden Alya, onun elini tutarken o anlarda Mine geldi.