Uzak Şehir'in Mine'sine sosyal medyada çirkin saldırı: ''10 yaşındaki yeğenime kadar...''
Uzak Şehir dizisinde Mine karakterine hayat veren Mine Kılıç, son bölümün yayınlanmasının ardından Alya ve Cihan fanlarının kendisine gönderdiği mesajlara isyan etti.
Kanal D ekranlarında yayınlanan Uzak Şehir dizisinde Mine karakterini canlandıran Mine Kılıç, sosyal medya üzerinden gelen mesajlara isyan etti.
'Uzak Şehir'in 21. bölümü 14 Nisan Pazartesi akşamı yayınlandı. Cihan ile Alya'nın mutlu anları Mine'nin gelişiyle son buldu.
Aralarındaki mesafeyi azaltmayı başaran Cihan ile Alya'nın keyfi Mine'nin telefonu ile kaçtı. Alya'nın yanında telefonu açan Cihan, eski sevgilisini bir daha aramaması konusunda uyardı. Ancak Mine durmadı; ilk kez kendisini Cihan'a bu kadar yakın hisseden Alya, onun elini tutarken o anlarda Mine geldi.
MİNE KILIÇ İSYAN ETTİ
Sosyal medyada Alya ve Cihan fanları ise Mine rolüne hayat veren Mine Kılıç'a çirkin mesajlar attı. Mine Kılıç ise "Ülkemin gündeminde bunlar olurken şu story'i atmaktan gerçekten birazcık sizin adınıza ben utanıyorum ama artık 10 yaşındaki yeğenime kadar da tuhaf tuhaf fotoğraflar, mesajlar atamazsınız!" diyerek isyan etti.