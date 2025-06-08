Uzak Şehir'in Pakize'si plajda sere serpe... Makyajsız pozlarını peş peşe paylaştı
Uzak Şehir dizisinin Pakize'si Yaren Güldiken dizinin sezon finali yapmasının ardından tatile çıktı. Ünlü oyuncu plajda güneşlendiği anları sosyal medya hesabından paylaştı.
Kanal D ekranlarında yayınlanan Ozan Akbaba ve Sinem Ünsal'ın başrolünü paylaştığı Uzak Şehir dizisi sezon finali yaptı. Reyting rekortmeni dizide Pakize karakterine hayat veren oyuncu Yaren Güldiken, çekimlerin ardından soluğu tatilde aldı.
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Uzak Şehir'in Pakize'si Yaren Güldiken plajda güneşlenirken çektiği kareleri peş peşe Instagram hesabından paylaştı.
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Doğal haliyle sevenlerinin karşısına çıkan Yaren Güldiken'in pozlarına beğeni yağdı.
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Yaren Güldiken geçtiğimiz günlerde "Uzak Şehir benim ilk televizyon işim. Öncesinde dijital platformlarda birkaç projede yer aldım ama bu dizi hayatıma birden girdi. Böyle bir etki yaratmasını beklemiyordum. Çok güzel bir sürpriz oldu" demişti.
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