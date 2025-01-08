  1. Anasayfa
  2. Foto Galeriler
  3. Magazin
  4. Uzak Şehir'in Sadakat'i özel hayatıyla şaşırttı

Uzak Şehir'in Sadakat'i özel hayatıyla şaşırttı

Kanal D ekranlarında izleyiciyle buluşan Uzak Şehir dizisinde Sadakat karakterine hayat veren Gonca Cilasun, gerçek hayattaki dış görünümü ile şaşırttı.

Uzak Şehir'in Sadakat'i özel hayatıyla şaşırttı - Resim: 1

Ozan Akbaba ve Sinem Ünsal gibi isimlerin başrolünde yer aldığı Kanal D ekranlarının sevilen dizisi Uzak Şehir'de 'Sadakat Albora' karakterine hayat veren Gonca Cilasun gerçek hayatı diziye göre çok farklı çıktı.

1 / 13
Uzak Şehir'in Sadakat'i özel hayatıyla şaşırttı - Resim: 2

Bir dönem Flash TV ekranlarında ana haber bültenlerini de sunan oyuncunun fotoğraflarını gören şaşırıyor.

2 / 13
Uzak Şehir'in Sadakat'i özel hayatıyla şaşırttı - Resim: 3

İşte 'Uzak Şehir'in 'Sadakat'i Gonca Cilasun gerçek hayatına dair hayranlarını şaşırtan paylaşımları...

3 / 13
Uzak Şehir'in Sadakat'i özel hayatıyla şaşırttı - Resim: 4
4 / 13