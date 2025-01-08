Uzak Şehir'in Sadakat'i özel hayatıyla şaşırttı
Kanal D ekranlarında izleyiciyle buluşan Uzak Şehir dizisinde Sadakat karakterine hayat veren Gonca Cilasun, gerçek hayattaki dış görünümü ile şaşırttı.
Ozan Akbaba ve Sinem Ünsal gibi isimlerin başrolünde yer aldığı Kanal D ekranlarının sevilen dizisi Uzak Şehir'de 'Sadakat Albora' karakterine hayat veren Gonca Cilasun gerçek hayatı diziye göre çok farklı çıktı.
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Bir dönem Flash TV ekranlarında ana haber bültenlerini de sunan oyuncunun fotoğraflarını gören şaşırıyor.
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İşte 'Uzak Şehir'in 'Sadakat'i Gonca Cilasun gerçek hayatına dair hayranlarını şaşırtan paylaşımları...
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