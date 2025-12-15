Uzak Şehir'in ''Yılın Kadını'' ödüllü güzeli Sinem Ünsal'ın sevgilisiyle aşka geldi
Ekranların fenomen dizisi Uzak Şehir dizisinde Alya karakterine hayat veren, GQ Men of The Year Ödül Töreni'nde Yılın Kadını Ödülü'nün sahibi olan güzel oyuncu Sinem Ünsal, sevgilisi Berk Cankat ile aşka geldi...
Ekranların sevilen dizisi Uzak Şehir'de hayat verdiği 'Alya' karakteriyle büyük beğeni toplayan Sinem Ünsal, hem kariyeriyle hem de özel hayatıyla sık sık adından söz ettiriyor.
Ekranların en güzel oyuncularından biri olan ve dizi setinden sevgilisine, tatilinden arkadaşlarıyla yaşadığı anlara kadar dikkat çeken paylaşımlar yapan Sinem Ünsal GQ Men of The Year Ödül gecesinde Yılın Kadını Ödülü'nün sahibi olmuştu.
Sinem Ünsal'ın sevgilisi Berk Cankat ile katıldığı gecede tercih ettiği kıyafet ise sosyal medyada pek beğenilmemişti.
Ünsal'ın beyaz bir elbiseyi siyah detaylarla tamamladığı kombini sosyal medyada eleştiri yağmuruna yol açmıştı.
