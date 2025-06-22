Uzak Şehir'in Zerrin'i Dilin Döğer tatilde! Bikinili pozlarını peş peşe paylaştı
Uzak Şehir dizisinde Zerrin karakterini canlandıran Dilin Döğer, sezon finali sonrası soluğu tatilde aldı. Güzel oyuncu bikinili pozlarını peş peşe paylaştı.
Kanal D'nin reyting rekortmeni dizisi Uzak Şehir'in sezon finali yapmasının ardından oyuncular soluğu tatilde aldı. Dilin Döğer ve Mine Kılıç birlikte tatil yapmak için Bodrum'u tercih etti.
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Uzak Şehir'de Zerrin karakterini canlandıran Dilin Döğer, tatil pozlarını sosyal medya hesabından paylaştı.
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Bikinisiyle poz veren Dilin Döğer'in paylaşımına beğeni yağdı.
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Güzel oyuncuyu görenler "Çok güzelsin", "Muhteşem kadınsın", Uzak Şehir kadınlarının hepsi güzel" yorumlarında bulundu.
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