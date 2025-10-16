  1. Anasayfa
  4. Uzaylı sevgilisiyle aşk yaşayan Türkiye'nin astral büyükelçisi Türkiye'yi terk ediyor!

Uzaylı sevgilisiyle aşk yaşayan Türkiye'nin astral büyükelçisi Yusuf Güney Türkiye'yi terk ediyor

Astral seyahat yaptığını belirterek dünya dışı varlıklarla iletişime geçtiğini öne süren hatta astral dünyada aşk yaşadığı sevgilisinin fotoğrafını yayınlayan şarkıcı Yusuf Güney Türkiye'yi terk etme kararı aldı.

Uzaylı sevgilisiyle aşk yaşayan Türkiye'nin astral büyükelçisi Yusuf Güney Türkiye'yi terk ediyor

Türk popuna hızlı bir giriş yaptıktan sonra içine dönen ve "astral seyahatler" gerçekleştirdiğini dahi iddia eden Yusuf Güney'in son yıllarda yaptığı astral seyahat açıklamaları ve tuhaf kehanetleri, sık sık gündem oluyordu.

Uzaylı sevgilisiyle aşk yaşayan Türkiye'nin astral büyükelçisi Yusuf Güney Türkiye'yi terk ediyor

Artık şarkıcılığından daha çok yaptığı açıklamalarla gündeme gelen şarkıcı Yusuf Güney, 2025 kehanetlerini açıklamıştı.

Uzaylı sevgilisiyle aşk yaşayan Türkiye'nin astral büyükelçisi Yusuf Güney Türkiye'yi terk ediyor

 2025 yılına dair iddialarına devam eden ünlü şarkıcı, "Dünyalar arasında savaş" ve "Amerika'daki UFO olaylarının ardında yatan gerçek" gibi açıklamalarıyla dikkatleri üzerine çekmişti.

Uzaylı sevgilisiyle aşk yaşayan Türkiye'nin astral büyükelçisi Yusuf Güney Türkiye'yi terk ediyor

Yusuf Güney bu sefer de "İşte size merak edilen sevdiceğim. Andromedalı sevgilim" diyerek astral seyahatta tanışıp ilişki yaşamaya başladığı sevgilsinin görüntüsünü de yayınlamıştı.

