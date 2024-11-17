''Uzaylılarla tanıştım'' diyen Yusuf Güney yalan makinesine bağlandı

FENALAŞAN ÇEKİM EKİBINE 'AURAMDAN DOLAYI' YANITI

Program sırasında, çekim ekibinden bir kişinin fenalaşması üzerine, Orkun Işıtmak “İrem nerede?” diye sordu. Fenalaşan kişinin ardından Yusuf Güney, "O zaman gelmesin buraya" diyerek dikkat çekti. İşıtmak, “Senin enerjinden dolayı mı?” diye sorunca Güney, "Benim auramdan dolayı, çok yüksek bir auram var" şeklinde cevap verdi. Ayrıca, Güney, fenalaşan kişi hakkında "Kanalları çok açık, aşırı açık, maneviyatı var, derin bir kız" dedi.