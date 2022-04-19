Vali seti ziyaret edip yönetmen koltuğuna oturdu
22 Nisan’da sinemaseverlerle buluşacak olan Nuh’un Gemisi Cudi’de 2'nin çekimleri sırasında seti Şırnak Valisi Ali Hamza Pehlivan ziyaret etti. İşte magazin dünyasından haberler...
Nuh'un Gemisi Cudi filminin devam filmi olan, yapımcılığını Üsküdar Yapım/ Bülent Durgun'un üstlendiği; yönetmenliğini Gürsel Ateş'in başrollerini Metin Yıldız, Bülent Durgun, Emre Özmen ve Esma Soysal paylaştığı ‘Nuh’un Gemisi Cudi’de 2’, 22 Nisan’da sinemaseverlerle buluşuyor.Dünya üzerinde ilk kez Hz. Nuh’un Gemisi’nin oturduğu yer olarak kabul edilen Cudi Dağı’ndaki ‘Sefine’ bölgesinde gerçekleştirilen çekimleri sırasında seti Şırnak Valisi Ali Hamza Pehlivan ziyaret etti. Yapımcı Bülent Durgun'un ricası üzerine yönetmen koltuğuna oturan vali, oyuncularla keyifli dakikalar yaşadı. Çekimler sırasında kadrajda kepçe olduğunu gören Ali Hamza Pehlivan ekibe uyarılarda bulundu. Yapımcı Durgun “Oyuncular ve teknik ekip konuk yönetmenimizle harika bir gün geçirdik. Şırnak dizilere ve filmlere plato ili olmalı. Sayın Valimize misafirperverliğinden dolayı teşekkür ediyoruz” dedi.
Yeni yaşını sahnede kutladı
Erol Evgin, geçtiğimiz akşam Jolly Joker Private’ta müzikseverlerle buluştu. Sahnesini “Söyle Canım” isimli şarkısıyla açan Evgin, şarkısının bitiminde orkestrasının sürpriz olarak çaldığı doğum günü şarkısı ve izleyenlerin hep bir ağızdan söylediği “İyi ki doğdun Erol Evgin” sözleriyle, yeni yaşını sahnede kutladı. Sevenlerine teşekkür eden sanatçı; “Yeni yaşıma hayatta en sevdiğim işi yaparak, şarkı söyleyerek giriyorum ve sizlerle birlikte, ne mutlu bana... Kaç yaşıma girdiğimi söylemeyeyim ama fikir vermesi açısından geçen yıl Mısır’a gitmiştim, piramitler falan gezerken Sfenks tanıdı beni ‘Erol Abi, biz senin şarkılarınla büyüdük’ dedi” sözleriyle, izleyenlere eğlenceli dakikalar yaşattı.
Konseri kaçıranlara
Sibel Can, önceki akşam Zorlu PSM Turkcell Sahnesi’nde sevenleriyle buluştu.KerkiSolfej organizasyonuyla gerçekleşen konserde 2 bin 200 kişilik salon tamamen doldu. Dinleyicileri, Sibel Can’ın tüm şarkılarına hep bir ağızdan eşlik etti. Gece, profesyonel bir ekip tarafından kayda alındı. Konser, yakında çeşitli platformlardan müzikseverlere ulaşacak.
Harbiye’de sezonu açacak
Harbiye Cemil Topuzlu Açıkhava Konserleri, Zuhal Olcay ile başlıyor. Sanatçı, 6 Mayıs Cuma akşamı sahnede olacak. Olcay’a gecede Ferhat Livaneli Orkestrası eşlik edecek.