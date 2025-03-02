Vallahi bıktık, billahi bıktık: Piyasa dizisinde 2 bölümde Vtecavüz!
Kanal D ekranlarında yayınlanan ve İlayda Alişan ve Alp Navruz'un başrollerini paylaştığı Piyasa dizisinde İlayda Alişan'ın canlandırdığı Münevver karakterinin tehditle ve zorla cinsel birlikteliğe zorlandığı sahne isyan ettirdi.
Kanal D'nin yeni dizisi Piyasa daha ikinci bölümde skandal bir sahne ile büyük tepki çekti.
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İlayda Alişan ve Alp Navruz'un başrollerini paylaştığı dizide ilk bölümde Münevver'in zorla evlendiği Azar tarafından ilişkiye zorlanması dikkat çekmişti.
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Piyasa 2. bölümde de tepki çeken sahneler devam etti. Münevver'i gizli gizli takip eden Azar silahla Münevver'i tehdit etti.
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Ardından arabayla Münevver'i kaçıran ve ormanlık bir alana götüren Azar burada tehditlerini sürdürdü.
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