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  4. Vallahi bıktık, billahi bıktık! Yine bir yeni dizi, yine bir tecavüz sahnesi!

Vallahi bıktık, billahi bıktık: Piyasa dizisinde 2 bölümde Vtecavüz!

Kanal D ekranlarında yayınlanan ve İlayda Alişan ve Alp Navruz'un başrollerini paylaştığı Piyasa dizisinde İlayda Alişan'ın canlandırdığı Münevver karakterinin tehditle ve zorla cinsel birlikteliğe zorlandığı sahne isyan ettirdi.

Vallahi bıktık, billahi bıktık: Piyasa dizisinde 2 bölümde Vtecavüz! - Resim: 1

Kanal D'nin yeni dizisi Piyasa daha ikinci bölümde skandal bir sahne ile büyük tepki çekti.

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Vallahi bıktık, billahi bıktık: Piyasa dizisinde 2 bölümde Vtecavüz! - Resim: 2

İlayda Alişan ve Alp Navruz'un başrollerini paylaştığı dizide ilk bölümde Münevver'in zorla evlendiği Azar tarafından ilişkiye zorlanması dikkat çekmişti.

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Vallahi bıktık, billahi bıktık: Piyasa dizisinde 2 bölümde Vtecavüz! - Resim: 3

Piyasa 2. bölümde de tepki çeken sahneler devam etti. Münevver'i gizli gizli takip eden Azar silahla Münevver'i tehdit etti.

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Vallahi bıktık, billahi bıktık: Piyasa dizisinde 2 bölümde Vtecavüz! - Resim: 4

Ardından arabayla Münevver'i kaçıran ve ormanlık bir alana götüren Azar burada tehditlerini sürdürdü.

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