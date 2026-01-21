Verdiği kilolar sonrası değişimi olay olan Gupse Özay kilo verdiren hastalığını ilk kez açıkladı
Türkiye'nin tartışmasız en sevilen kadın oyuncuları listesinde ilk 10'da yer alan ve son dönemde verdiği kilolarla olay olan Gupse Özay zayıflamasına yol açan hastalığını ilk kez açıkladı.
Türkiye'nin en sempatik oyuncuları sıralamasında liste başından inmeyen ünlü oyuncu Gupse Özay son dönemde yeni imajı ve verdiği kilolarla dikkatleri üzerine çekiyordu.
2020 yılında nikah masasına oturduğu meslektaşı Barış Arduç ile mutlu bir evlilik sürdüren Özay, 2022’de kızı Jan Asya'yı kucağına alarak ilk kez anne lmanın mutluluğunu yaşamıştı.
Son olarak yılbaşında O Ses Türkiye jürisinde yer alan Gupse Özay, enerjisi ve fazla kilolarına veda etmiş yeni haliyle dikkat çekmişti.
Gupse Özay, merak edilen değişimin nedenini ilk kez TV8’de yayınlanan Gel Konuşalım programında anlattı.
