Verdiği kilolarla bambaşka biri olan Göksel isyan etti
Ünlü şarkıcı Göksel 8 kilo verip bambaşka bir görünüme kavuşurken, bir videosundan alınan kesit üzerinden kendisine yönelik yapılan eleştirilere de isyan etti.
Türk pop müziğinde "Bi'i Seni Konuşurum" "Sen Orda Yoksun" "Denize Bıraksam" şarkılarıyla hafızlara kazınan güzel sanatçı Göksel'in dönüşü muhteşem oldu.
1 / 15
Sahnelerin hem sesiyle hem de güzelliğiyle dikkat çeken ünlü isimlerinden şarkıcı Göksel 8 kilo birden verip imajını yenilemişti.
2 / 15
Ancak Göksel, estetik yaptırdığının iddia edilmesi sonrası yapılan yorumlara isyan etti.
3 / 15
Göksel konunun saçma sapan yerlere evrildiğini ifade ederek, “Yalan söylemeyeceğim üzdü. Bana tuhaf geldi. Hiç hayatımda böyle bir şeyle karşılaşmamıştım” dedi.
4 / 15