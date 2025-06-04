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Verdiği kilolarla bambaşka biri olan Göksel isyan etti

Ünlü şarkıcı Göksel 8 kilo verip bambaşka bir görünüme kavuşurken, bir videosundan alınan kesit üzerinden kendisine yönelik yapılan eleştirilere de isyan etti.

Verdiği kilolarla bambaşka biri olan Göksel isyan etti - Resim: 1

Türk pop müziğinde "Bi'i Seni Konuşurum" "Sen Orda Yoksun" "Denize Bıraksam" şarkılarıyla hafızlara kazınan güzel sanatçı Göksel'in dönüşü muhteşem oldu.

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Verdiği kilolarla bambaşka biri olan Göksel isyan etti - Resim: 2

Sahnelerin hem sesiyle hem de güzelliğiyle dikkat çeken ünlü isimlerinden şarkıcı Göksel 8 kilo birden verip imajını yenilemişti.

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Verdiği kilolarla bambaşka biri olan Göksel isyan etti - Resim: 3

Ancak Göksel, estetik yaptırdığının iddia edilmesi sonrası yapılan yorumlara isyan etti. 

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Verdiği kilolarla bambaşka biri olan Göksel isyan etti - Resim: 4

Göksel konunun saçma sapan yerlere evrildiğini ifade ederek, “Yalan söylemeyeceğim üzdü. Bana tuhaf geldi. Hiç hayatımda böyle bir şeyle karşılaşmamıştım” dedi.

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