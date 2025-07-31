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  4. ''Victoria Secret için hazırım'' demişti yaz tatili pozları olay oldu

''Victoria Secret için hazırım'' demişti yaz tatili pozları olay oldu

Ekranların sevilen oyuncusu Özgü Kaya çıktığı yaz tatilinden yayınladığı fotoğraflarıyla meslektaşlarına ve mankenlere adeta dudak ısırttı.

''Victoria Secret için hazırım'' demişti yaz tatili pozları olay oldu - Resim: 1

Üç Kız Kardeş, Kimse Bilmez, Adı Efsane ve Mehmetçik Kûtulamâre gibi birçok projede yer alan ünlü oyuncu Özgü Kaya, hem başarılı oyunculuğuyla hem de özel hayatıyla sık sık adından söz ettirmeye devam ediyor.

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''Victoria Secret için hazırım'' demişti yaz tatili pozları olay oldu - Resim: 2

Geçtiğimiz geçtiğimiz günlerde şarkıcı Murat Dalkılıç ile aşk yaşadığı iddia edilen Özgü Kaya sosyal medya üzerinden Murat Dalkılıç ile katıldıkları bir etkinlikten yaptığı paylaşımlarla dikkatleri üzerine çekmişti.

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''Victoria Secret için hazırım'' demişti yaz tatili pozları olay oldu - Resim: 3

Magazin gündemi hala bu doğrulanmayan ya da yalanlanmayan aşk iddiasını konuşurken Özgü Kaya, bu iddiaların ardından yaz sezonunu açtı. 

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''Victoria Secret için hazırım'' demişti yaz tatili pozları olay oldu - Resim: 4

Sosyal medya hesabından da peş peşe paylaşımlarda bulunan ünlü oyuncu, iddialı tatil pozlarıyla nefes kesti.

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