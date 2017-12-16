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  3. 16 Aralık 2017 12:54

Victoria's Secret meleği hamile haliyle podyuma çıkmış

Victoria's Secret meleklerinden birinin daha hamileyken yani karnında bebeğiyle podyumda yürüdüğü ortaya çıktı.

Victoria's Secret meleği hamile haliyle podyuma çıkmış

Geçen ay Çin'in Şanghay kentinde düzenlenen Victoria's Secret defilesinde podyuma çıkan Candice Swanepoel, ikinci kez anne olmaya hazırlandığını duyurdu.

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Victoria's Secret meleği hamile haliyle podyuma çıkmış

29 yaşındaki Güney Afrikalı model, iyice belirginleşen karnını tutarak çektirdiği pozunu "Bu yıl Noel erken geldi" notuyla paylaştı.

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Victoria's Secret meleği hamile haliyle podyuma çıkmış

Swwanepoel, geçen ay defile için podyuma çıktığında ünlü modelin hamileliği kimsenin dikkatini çekmemişti.

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Victoria's Secret meleği hamile haliyle podyuma çıkmış

Çocukluk aşkı Hermann Nicole ile nişanlı olan Cahdice Swanepoel, geçen yıl Ekim ayında Anaca adını verdiği bir erkek çocuğu dünyaya getirmişti.

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