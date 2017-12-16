Victoria's Secret meleği hamile haliyle podyuma çıkmış
Victoria's Secret meleklerinden birinin daha hamileyken yani karnında bebeğiyle podyumda yürüdüğü ortaya çıktı.
Geçen ay Çin'in Şanghay kentinde düzenlenen Victoria's Secret defilesinde podyuma çıkan Candice Swanepoel, ikinci kez anne olmaya hazırlandığını duyurdu.
29 yaşındaki Güney Afrikalı model, iyice belirginleşen karnını tutarak çektirdiği pozunu "Bu yıl Noel erken geldi" notuyla paylaştı.
Swwanepoel, geçen ay defile için podyuma çıktığında ünlü modelin hamileliği kimsenin dikkatini çekmemişti.