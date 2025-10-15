Victoria’s Secret'in özel davetlisi Özgü Kaya çok özel gecenin çok özel hazırlık sürecini yayınladı
TRT 1 ekranlarında yayınlanan Cennetin Çocukları dizisinde Gönül karakterine hayat veren güzel oyuncu Özgü Kaya, Victoria’s Secret tarafından özel davetli olarak çağırıldığı Victoria’s Secret Fashion Show 2025 hazırlıklarını kare kare sosyal medyadan yayınladı.
Üç Kız Kardeş, Kimse Bilmez, Adı Efsane ve Mehmetçik Kûtulamâre gibi birçok projede yer alan son olarak da TRT'de yayınlanan Cennetin Çocukları adlı diziyle sevenleriyle buluşan ünlü oyuncu Özgü Kaya, hem başarılı oyunculuğuyla hem de özel hayatıyla sık sık adından söz ettirmeye devam ediyor.
TRT 1 ekranlarında yayınlanan Cennetin Çocukları dizisinde Gönül karakterine hayat veren güzel oyuncu Özgü Kaya, Victoria’s Secret tarafından Victoria’s Secret Fashion Show 2025'e özel davetli olarak çağrılmıştı.
Özgü Kaya şimdi de moda dünyasının en görkemi etkinliklerinden biri olan ABD'nin New York şehrinde düzenlenecek olan Victoria’s Secret Fashion Show 2025'e Victoria’s Secret markasının özel davetlisi olarak katılmaya hazırlanıyor.
Heyecanla beklenen defilede Türkiye'yi temsil edeceğini açıklayan Özgü Kaya hazırlık sürecini de takipçileriyle paylaştı.