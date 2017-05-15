Vietnamlı oğlundan jest
Üçü biyolojik üçü de evlatlık olmak üzere altı çocuk sahibi olan Angelina Jolie'ye 10 yıl önce Vietnam'dan evlat edindiği Pax Thien duygulandıran bir sürpriz yaptı.
Şu anda 13 yaşında olan Pax Thien Jolie Pitt, Angelina Jolie'yle, baş başa Anneler Günü yemeğine çıktı.Jolie ve oğlu, Batı Hollywood'da bir restorandan çıkarken objektiflere takıldı. Yarı transparan siyah bir elbise giyen Jolie'nin sade makyajı da dikkat çekti.
13 yaşındaki Pax Thien Jolie Pitt ise günlük bir kıyafet tercih etti. Pax Thien'in saç modelini yıllardır hiç değiştirmediği de görüldü.