Vildan Atasever hamile mi?
Uzun süredir birlikte olan ünlü şarkıcı Mehmet Erdem ile oyuncu Vildan Atasever, 9 Eylül akşamı İstanbul'da bir otelde gerçekleşen törenle dünyaevine girdi. Çiçeği burnunda gelin Vildan Atasever'in hamile olduğu öğrenildi.
Yaklaşık bir yıldır birlikte olan oyuncu Vildan Atasever ve müzisyen Mehmet Erdem, geçtiğimiz akşam aile arasında kıyılan sade bir nikahla hayatlarını birleştirdi.
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Milliyet'in haberine göre, 40 yaşındaki Vildan Atasever ile kendisinden üç yaş büyük Mehmet Erdem'in evlilik tarihinin öne çekmesinin sebebi ortaya çıktı.
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Çiftin, Vildan Atasever'in hamile olduğu için geçtiğimiz günlerde nikah masasına oturduğu iddia edildi.
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İki aylık hamile olduğu konuşulan oyuncunun, geçtiğimiz günlerde görüntülendiği Ulus'taki bir hastaneye bu yüzden gittiği öğrenildi.
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