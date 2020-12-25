Villa bahçesinde doğum günü partisi! Çok sayıda ünlü katıldı
Oyuncu Burak Yamantürk yeni yaşını arkadaşı Önder Öztarhan'ın villasının bahçesinde kutladı. Partiye Kenan İmirzalıoğlu ve Kıvanç Tatlıtuğ da katıldı.
Oyuncu Burak Yamantürk, 37’nci yaş gününü önceki akşam işadamı Önder Öztarhan’ın Emirgan’daki villasında kutladı. Bahçedeki partiye Yamantürk’ün sevgilisi Özge Özpirinçci’nin yanı sıra Kenan İmirzalıoğlu, Başak Dizer, Kıvanç Tatlıtuğ, Barış Arduç, Meriç Aral ve Serkan Keskin de katıldı. Yemekle başlayan partiye katılanlar, ilerleyen saatlerde fasıl ekibinin müzikleriyle eğlendi.
PARTİ SOSYAL MEDYADA
Partide Aycan Çelik şarkı söyledi. Genç şarkıcı, Kıvanç Tatlıtuğ ve Barış Arduç’la çektirdiği fotoğrafları sosyal medyada paylaştı.
Sinem muhteşem bir anne
Hürriyet'ten Sayit Durmaz'ın haberine göre Kenan İmirzalıoğlu, 2 ay önce dünyaya gelen kızı Lalin’le ilgili sorulara “Annesine (Sinem Kobal) benziyor ama içeriden bir Kenan bakıyor” yanıtını verdi. Eşi için “Muhteşem bir anne oldu” yorumunu yapan oyuncu, “2020 sizin için nasıl geçti?” sorusuna da şöyle yanıt verdi: “Zorluydu ama bu karanlık dünyada hayatımıza güneş gibi doğdu Lalin. Ona bakınca geleceği görüyoruz.”