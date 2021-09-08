Vin Diesel'in eski halinden eser yok: Hızlı ve göbekli
Rol aldığı aksiyon filmleriyle tanınan ünlü oyuncu Vin Diesel, son görüntüsüyle hayranlarını şaşırttı.
Amerikalı aktör Vin Diesel, sevgilisi Paloma Jimenez ve çocuklarıyla birlikte çıktığı İtalya tatilinde objektiflere yansıdı.
HIZLI VE GÖBEKLİ
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Ailesi ve arkadaş grubuyla mavi turda görüntülenen Diesel, önemli rollerinden birini üstlendiği "Avatar" filmindeki rol arkadaşı Zoe Saldana ve eşi Marco Pereggio'yu da ağırlamayı ihmal etmedi.
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Portofino'da lüks teknesiyle açılan grup, denizin ve güneşin keyfini çıkardı.
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Hayranlarının hafızasında fit görüntüsü ve kaslarıyla yer edinen ünlü oyuncunun aldığı kilolar ise dikkatlerden kaçmadı.
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