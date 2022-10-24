Voleybolcu Simge Aköz'ün sevgilisi Çukur'un yıldızı çıktı
Türk Milli Voleybol Takımı'nın liberosu Simge Aköz'ün sevgilisi Çukur dizisinin ünlü oyuncusu çıktı.
Türkiye Milli Voleybol Takımı'ndaki başarılarıyla göğüs kabartan ünlü voleybolcu Simge Aköz, yalnızca kariyeriyle değil, özel yaşamıyla da merak uyandırıyor.
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Simge Aköz'ün sevgilisi kendisinden de ünlü bir isim çıktı.
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Şimdilerde Eczacıbaşı Dynavit'te forma terleten Simge Aköz, bir süredir ünlü bir oyuncuyla aşk yaşıyor.
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Mutluluğu gözlerinden okunan milli voleybolcu, aşk pozlarını Instagram hesabından takipçileriyle paylaşıyor.
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