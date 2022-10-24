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  4. Voleybolcu Simge Aköz'ün sevgilisi Çukur'un yıldızı çıktı

Voleybolcu Simge Aköz'ün sevgilisi Çukur'un yıldızı çıktı

Türk Milli Voleybol Takımı'nın liberosu Simge Aköz'ün sevgilisi Çukur dizisinin ünlü oyuncusu çıktı.

Voleybolcu Simge Aköz'ün sevgilisi Çukur'un yıldızı çıktı - Resim: 1

Türkiye Milli Voleybol Takımı'ndaki başarılarıyla göğüs kabartan ünlü voleybolcu Simge Aköz, yalnızca kariyeriyle değil, özel yaşamıyla da merak uyandırıyor.  

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Voleybolcu Simge Aköz'ün sevgilisi Çukur'un yıldızı çıktı - Resim: 2

Simge Aköz'ün sevgilisi kendisinden de ünlü bir isim çıktı.

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Voleybolcu Simge Aköz'ün sevgilisi Çukur'un yıldızı çıktı - Resim: 3

Şimdilerde Eczacıbaşı Dynavit'te forma terleten Simge Aköz, bir süredir ünlü bir oyuncuyla aşk yaşıyor.  

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Voleybolcu Simge Aköz'ün sevgilisi Çukur'un yıldızı çıktı - Resim: 4

Mutluluğu gözlerinden okunan milli voleybolcu, aşk pozlarını Instagram hesabından takipçileriyle paylaşıyor.

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