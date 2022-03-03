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  4. Voleybolun kraliçesi A Milli sporcumuz Zehra Güneş'in son haline tepki yağdı

Voleybolun kraliçesi A Milli sporcumuz Zehra Güneş'in son haline tepki yağdı

Sergilediği başarılı performansla Türk voleybolunun gözde isimleri arasında adını yazdıran Zehra Güneş, sosyal medya hesabından paylaştığı yeni tarzıyla takipçilerinin dikkatini üzerine topladı.

Voleybolun kraliçesi A Milli sporcumuz Zehra Güneş'in son haline tepki yağdı - Resim: 1

A Milli Kadın Voleybol Takımının ve Vakıfbank Spor Kulübü'nün başarılı sporcuları arasında yer alan Zehra Güneş, tarzını değiştirdi. 

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Voleybolun kraliçesi A Milli sporcumuz Zehra Güneş'in son haline tepki yağdı - Resim: 2

Güzel voleybolcunun yeni saçlarına eleştiri yağdı. Zehra Güneş'in kahküllü pozuna, ''Zehra ne yaptın kendine!'', ''Zehra kendine yazık etmiş'', ''Kafana kase koyup mu kestiler, bu nasıl saç'' gibi yorumlar yapıldı.

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Voleybolun kraliçesi A Milli sporcumuz Zehra Güneş'in son haline tepki yağdı - Resim: 3

Asansörde takım arkadaşı Buket Gülübay ile poz veren Zehra Güneş, takipçilerinden tam not aldı.

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Voleybolun kraliçesi A Milli sporcumuz Zehra Güneş'in son haline tepki yağdı - Resim: 4

12 yaşında Vakıfbank Spor Kulübü'nde başladığı voleybol kariyerini hala aynı kulüpte sürdüren Zehra Güneş, Türkiye Kadın Milli Voleybol Takımı'nda sergilediği performansla dikkatleri üzerine toplamıştı.

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