Voleybolun kraliçesi A Milli sporcumuz Zehra Güneş'in son haline tepki yağdı
Sergilediği başarılı performansla Türk voleybolunun gözde isimleri arasında adını yazdıran Zehra Güneş, sosyal medya hesabından paylaştığı yeni tarzıyla takipçilerinin dikkatini üzerine topladı.
A Milli Kadın Voleybol Takımının ve Vakıfbank Spor Kulübü'nün başarılı sporcuları arasında yer alan Zehra Güneş, tarzını değiştirdi.
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Güzel voleybolcunun yeni saçlarına eleştiri yağdı. Zehra Güneş'in kahküllü pozuna, ''Zehra ne yaptın kendine!'', ''Zehra kendine yazık etmiş'', ''Kafana kase koyup mu kestiler, bu nasıl saç'' gibi yorumlar yapıldı.
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Asansörde takım arkadaşı Buket Gülübay ile poz veren Zehra Güneş, takipçilerinden tam not aldı.
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12 yaşında Vakıfbank Spor Kulübü'nde başladığı voleybol kariyerini hala aynı kulüpte sürdüren Zehra Güneş, Türkiye Kadın Milli Voleybol Takımı'nda sergilediği performansla dikkatleri üzerine toplamıştı.
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